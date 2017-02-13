У свердловчан появилась мода менять имена и фамилии

Сотрудники Управления ЗАГС по Свердловской области подвели итоги 2016 года. В прошлом году в регионе среди новорожденных появились Элтон и Новелла, а среди взрослых — Царь и Джек Дэниелс.

В большинстве своем уральцы придерживаются традиций, выбирая для своих чад популярные имена. Так, в тройку лидеров имен для девочек попали:

София

Виктория

Мария

А среди мальчиков в лидерах:

Артём

Александр

Михаил.

Интересно, что постепенно забываются те имена, которые были на пике популярности лет 40–50 назад. Татьяна, Ольга, Надежда, Нина, Лариса, Светлана, Федор, Прохор, Анатолий, Валентин — так называют детей на Урале считаные единицы.

Естественно, не обходится без уникальных и редких имён, встречающихся лишь раз на несколько десятков тысяч новорожденных. Амур, Добрыня, Златослав, Ермак, Кар, Лавр, Одиссей, Рогнар, Радомир, Светояр, Ставр, Тим, Элтон — так называют мальчиков. А девочек — Ассоль, Багира, Версалия, Герда, Дурдона, Забава, Кузина, Куполина, Ландыш, Луна, Радость, Новелла. Родительский креатив сотрудники загсов не одобряют. По их мнению, дети с экзотическими именами столкнутся в будущем с дополнительными сложностями при адаптации в коллективе.

Между тем у взрослых свердловчан появилась мода менять и имена, и фамилии. При этом не редко — забавы ради.

— Девушки берут себе такие фамилии, как Красивая, Удачливая, Роскошная, Великолепная, Почтеннейшая. У мужчин в почёте — Царь, Король, Барон, Лорд. Меняют и имена: Иван — на Тамерлан, Ринат — на Люцифера, Евгений Иванович — на Джек Дэниэлс. Только вот, как показывает практика, людям хватает года на эту забаву, после чего очень часто они вновь возвращаются к прежним именам, — заключает заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова.