Куйвашев загонит недобросовестных бизнесменов в реестр

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подчинённым разработать законодательную инициативу по ограничению недобросовестной конкуренции. Как пояснил глава региона в ходе заседания профильной координационной комиссии, основные персональные данные недобросовестных поставщиков товаров и услуг следует заносить в отдельный реестр, чтобы в дальнейшем они не могли осуществлять свою деятельность.

- Мы должны не просто доклад сформировать, отписку, мы должны там выразить своё мнение по этому вопросу. Я считаю, что здесь нужно выйти с законодательным предложением, где необходимо обосновать необходимость раскрывать персональные данные поставщиков, в части учреждения тех или иных организаций. Только тогда это будет эффективно. А то сегодня одна организация, завтра — другая, а учредители те же самые, - распорядился губернатор. Соответствующее распоряжение будет приложено к докладу о развитии конкуренции на территории региона.

Автор проекта доклада, министерств инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских, обещал проработать этот вопрос, а также учесть пожелания прочих ведомств и участников рынка. Евгений Куйвашев поручил прислать дополнения в решения координационной комиссии до 16 февраля. Сам доклад будет отправлен в адрес администрации Президента РФ, ФАС, АСИ и Минэкономразвития РФ 10 марта.