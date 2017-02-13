Чаще всего уральцы разводятся в первые пять лет супружеской жизни

Демографическими успехами по итогам 2016 года Средний Урал похвастаться не может. В минувшем году на свет появились 60 449 маленьких свердловчан. Несмотря на внушительную цифру, это на 2 тысячи меньше, чем в 2015 году. Кроме того, число умерших впервые за последние годы превысило количество родившихся.

— Это первый тревожный симптом действия демографического провала 1992–1995 годов, когда произошло резкое снижение рождаемости. Мы полагаем, что вплоть до 2025 года рождаемость будет падать, если не предпринимать особых мер по ее регулированию, — отмечает заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова.

Такая ситуация — практически во всех Свердловских городах: Асбесте, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Кушве, Новоуральске, Первоуральске… И лишь в пяти муниципалитетах — Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Заречном и поселке Свободном — уральцев рождается больше, чем умирает. Если говорить языком цифр, то в 2016 году родилось 31 146 мальчиков и 29 303 — девочек, 773 двойни и 11 троен.

— Прослеживается явная динамика в рождении вторых, третьих, четвертых и последующих детей (прирост за год — на 9%). При этом, к сожалению, уменьшается число первенцев, — говорит Лариса Никонова.

Число заключенных в 2016 году браков также сократилось — на 14% (всего — 31 497 браков). Помимо демографических причин, озвученных выше, «камнем преткновения» оказалась «високосность» года.

— На следующий год после високосного браков всегда заключается значительно больше, — постаралась вселить оптимизм Татьяна Акалаева, начальник Управления ЗАГС по Свердловской области. — Разводов, пусть и незначительно, на 0,7%, также стало меньше (19 954). При этом почти в половине случаев уральцы разводятся в первые пять лет супружеской жизни.