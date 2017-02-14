Пранкеры рассказали американскому конгрессмену о вмешательстве России в дела республики Лимпопо

Известный российские пранкеры Лексус и Вован в очередной раз поглумились над сторонниками жёсткой политики Запада в отношении России. Как сообщают "Вести", на этот раз звонок члену конгресса США Максин Уотерс был сделан от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Максин Уотерс выразила в беседе своё возмущение тем фактом, что Россия прямо повлияла на назначение президентом Лимпопо Айболита.

Запись "переговоров" была размешена на видеохостинге Youtube.

Один их пранкеров, представившись украинским политиком, рассказал влиятельной собеседнице о недопустимом вмешательстве России во внутренние дела других государств и в качестве примера привёл введение российских войск в Габон и украинский Львов, а затем и вовсе "добил" собеседницу рассказом, что именно Россия оказала влияние на назначение Айболита президентом африканской республики Лимпопо.

- Я не знаю, сколько там людей из наших разведывательных ведомств, но я узнаю, и мы выпустим заявление по поводу агрессии в эти города, - заявила Уотерс.

Ранее Уотерс, выступая на пресс-конференции, заявила, что Дональд Трамп "сам провоцирует свой импичмент" и что он готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею".

Узнав о розыгрыше американского политика и её реакции, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась просто: "Русские сказки становятся правдой. Господи, не покидай Америку!"