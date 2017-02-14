Областная газета
Общество 14 февраля 2017, 10:56

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга найдено 27 опасных лифтов

В Екатеринбурге прокуратура через суд обязала управляющую компанию «Верх-Исетская» привести  27 лифтов в соответствие с требованиями технического регламента «Безопасность лифтов», сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В результате проверки выяснилось, что 27 лифтов в Верх-Исетском районе не соответствуют требованиям технического регламента «Безопасность лифтов».

Адреса опасных лифтов:

  • ул. Готвальда, 15,
  • ул. Бебеля, 114,
  • ул. Бебеля, 120,
  • ул. Ясная, 14,
  • ул. Ясная, 22,
  • ул. Бебеля, 108,
  • ул. Бебеля, 110,
  • ул. Викулова, 28А,
  • ул. Викулова, 28 «б»,
  • ул. Викулова, 32 «а»,
  • ул. Викулова, 38 «а»,
  • ул. Черепанова, 6,
  • ул. Черепанова, 8,
  • ул. Татищева, 77,
  • ул. Жукова, 10,
  • ул. Бебеля, 134,
  • ул. Крауля, 56,
  • ул. Антона Валека, 12,
  • ул. Металлургов, 46,
  • ул. Опалихинская, 19,
  • ул. Опалихинская, 21,
  • ул. Бардина, 2,
  • ул. Бардина, 12,
  • ул. Опалихинская, 32,
  • ул. Опалихинская, 26,
  • ул. Опалихинская, 27,
  • ул. Опалихинская, 24.

По результатам проверки прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга обратился в суд с иском к управляющей компании о возложении обязанности привести лифты в соответствие с требованиями федерального законодательства. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме.

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