Уральским экспортёрам выделят 9 млн рублей на развитие

Международный центр на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства предлагает экспортёрам принять участие в деловых поездках за рубеж для расширения международного сотрудничества. На продвижение местных поставщиков товаров и услуг в 2017 году предусмотрено около 9 млн рублей, отметили в региональном департаменте информационной политики.

Свердловский фонд для поддержки предпринимателей выполняет бизнес-миссии. В 2016 году состоялось 18 деловых поездок, в том числе с организацией стендов на 7 крупных выставках, было подписано 28 экспортных контрактов с иностранными компаниями на сумму свыше 33 млн долларов. В 2017 году планируется 22 бизнес-миссии, в том числе участие в 11 выставках в Германии, Индии, Турции, Китае, Нидерландах, Японии, Франции, Великобритании, Венгрии, Казахстане и других странах с общим бюджетом в 9 млн рублей.

Одно из условий при отборе компаний - соответствие их деятельности тематики предстоящей поездки и отраслевой выставки. Подробности — на сайте фонда.