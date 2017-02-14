В Екатеринбурге в нынешнем году создадут 3 000 новых мест для школьников

В Екатеринбурге в 2017 году городские власти планируют ввести три тысячи новых мест в образовательных учреждениях для юных екатеринбуржцев. Об этом рассказал глава администрации города Александр Якоб в программе «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний».

Александр Якоб рассказал горожанам о том, какие образовательные учреждения строятся в Екатеринбурге и, как планируется, будут открыты для детей в этом году.

- Хотя Федеральная целевая программа ещё не разогналась до тех цифр, которые необходимо осваивать ежегодно, тем не менее для Екатеринбурга это хороший год от которого мы ждём почти 3 000 новых мест в школах.

Александр Эдмундович назвал строящиеся объекты: вторая очередь школы в Академическом микрорайоне, где будет около 1000 мест, этот объект должен быть введён в эксплуатацию в конце календарного года. В этом году к 1 сентября ожидается открытие гимназии №39 на ул. Союзной района Юг-Центр, где для детей обустраивают 550 мест.

Кроме того, в работе 3 начальных школы: в посёлке Рудный на 225 мест, на улице Технической на 150 мест и на улице на Циолковского тоже на 150 мест.

По словам главы администрации города, есть все шансы завершить в этом году строительство образовательного центра в посёлке Мичуринский. Школа на 825 мест и садик на 150 мест в одном здании под одной крышей.

Это первый такой образовательный центр в Екатеринбурге, и есть все шансы, что он распахнёт свои двери в этом году. Подобных образовательных центров в городе пока ещё нет.