В Екатеринбурге неизвестные пытались поджечь магазин “Л'Этуаль”

Ранним утром во вторник, 14 февраля, в центре Екатеринбурга произошло возгорание в магазине косметики и парфюмерии "Л'Этуаль". Предполагается, что мог иметь место поджог.

- В 4:56 в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в торговой точке по адресу Ленина, 101 произошло задымление, - сообщили в УМВД по Екатеринбургу. - На место выезжала следственно-оперативная группа, которая провела необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин инцидента.

На место выезжали три пожарных расчёта, об окончательной ликвидации возгорания было доложено в 5:58.

Как было установлено сотрудниками пожарной охраны МЧС и полицейскими, на площади 1 квадратного метра повреждена внутренняя отделка магазина.