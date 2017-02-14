Суд США признал вину Поветкина в употреблении мельдония

Коллегия присяжных заседателей федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк постановила, что российский боксёр Александр Поветкин употреблял мельдоний после внесения препарата в список запрещённых веществ.

- Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещённый период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещённый период, — приводит слова промоутера Поветкина Андрея Рябинского ТАСС.

При всём при этом команду Поветкина нисколько не смущают все допинговые скандалы.

- Мы, конечно, будем организовывать Саше бои, он будет боксировать по другим версиям. Его карьера продолжится, - добавил Рябинский.

Напомним, что мельдоний в допинг-пробе "Русского витязя" был найден в мае 2016 года перед боем за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе с Деонтеем Уайлдером. Однако американец и его команда отказались от поединка, сославшись на положительный результат допинг-пробы россиянина. Чуть позже промоутер Уайлдера подал на Поветкина в суд за сорванный бой.

Ещё один допинговый скандал с участием Поветкина развернулся в конце 2016 года. Накануне боя с Бермейном Стиверном в допинг-пробе россиянина нашли запрещённое вещество - остарин.