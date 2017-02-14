Областная газета
Общество 14 февраля 2017, 14:22

Екатеринбурженка отобрала у бывшего мужа Porshe Cayenne

Бывшие супруги не смогли после развода полюбовно разделить совместно нажитое имущество, отчего им пришлось сперва решать вопрос в суде, а потом и прибегнуть к помощи приставов-исполнителей.

 Длительное время бывшие супруги пытались поделить совместно нажитое имущество, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.  Бывшая супруга обратилась в суд, и тот принял решение в её пользу - обязать передать транспортное средство Porsche Cayenne Turbo. Оба супруга с решением суда были согласны, его не обжаловали и других претензий друг к другу не имели.

Уже после этого к делу подключились судебные приставы, которые помогли провести исполнительные действия. Автомашина была изъята у мужчины и передана в пользование бывшей супруге. Как отмечается, исполнительные действия по разделу имущества прошли спокойно, в штатном режиме. 

Фото: УФССП по Свердловской области

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