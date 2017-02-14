Областная газета
Общество 14 февраля 2017, 15:06

В центре Екатеринбурга произошло столкновение пассажирского автобуса и Chevrolet

Во вторник, 14 февраля, в районе Дома правительства Свердловской области произошло столкновение легкового автомобиля Chevrolet Lachetti и рейсового автобуса "Богдан" маршрута 024, сообщили ОГ очевидцы. По счастью, при аварии никто не пострадал

Столкновение произошло около 12:30, сообщили ОГ в ОГИБДД по Екатеринбургу. При столкновении никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения.

Фото: © Алексей Кунилов

Виновник аварии и точные обстоятельства будут установлены в ходе разбирательства.

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