Областная газета
Общество 14 февраля 2017, 15:04

В Верхней Пышме на предприятии «Уральские локомотивы» погиб рабочий

В Верхней Пышме проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на местном предприятии «Уральские локомотивы», сообщает СУ СКР по Свердловской области. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня днём с 49-летним мужчиной.

Предварительно установлено, что мужчину, работавшего в одном из цехов предприятия, расположенного по улице Парковой в Верхней Пышме, придавила металлоконструкция. Пострадавшему была причинена травма туловища, от которой он скончался на месте происшествия, прокомментировали ситуацию в СКР.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП, проводятся опросы сотрудников предприятия. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Рубрика «Замужем за»

Рубрика «Замужем за»
Жена Антона Шипулина: «Я была той, кто не спрашивал его о спорте»

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА