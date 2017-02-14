В центре Екатеринбурга в течение года отремонтируют 39 фасадов домов

В этом году перед службами благоустройства города появилась задача — отремонтировать 39 фасадов домов, которые находятся на гостевых маршрутах к чемпионату мира по футболу 2018 года. Кроме этого, реконструкции подлежат шесть объектов культурного наследия и памятники в центральной части города. Об этом рассказал глава администрации города Александр Якоб в программе «Открытая студия» на телеканале «41-й Домашний».

В первую очередь будут ремонтировать фасады домов: на проспекте Ленина, 5, 13а, 29, 8 Марта, 1, Вайнера, 9а и Ленина, 22.

- Документация готова, в этом году ремонт фасадов и кровли будет выполнен, - констатировал Александр Якоб.

Также он сообщил, что в этом году в планах - благоустройство проспекта Ленина от улицы 8 Марта до улицы Московской «от фасада до фасада»: тротуарное покрытие, замена бордюров, бульварная часть с заменой плитки, ремонт тумб, ограждающих бульварную часть, небольшая реконструкция опор освещения, подсветка. В результате проспект Ленина преобразится.