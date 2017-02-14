Делегация Общественной палаты России три дня будет работать в Свердловской области

16-18 февраля с рабочим визитом в Свердловской области будет находиться делегация Общественной палата России, сообщает департамент информационной политики региона.

16-18 февраля серия тематических мероприятий пройдёт в Екатеринбурге. Участие в них примут: первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию и поддержке добровольчества (волонтёрства), благотворительности и патриотическому воспитанию Сергей Щетинин, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Светлана Яремчук.

16 февраля в 14.00 состоятся общественные слушания «Взаимодействие СМИ и НКО в реализации социально значимых проектов, развитии гражданской активности и добровольчества», которые пройдут в Свердловском творческом союзе журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) при поддержке Общественной палаты Свердловской области.

17 февраля в 12.00 общественники встретятся с курсантами кадетской школы – интерната «Юность» (Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53).

В этот же день в 15.00 стартует семинар для участников проекта «Эстафета поколений» по формированию системы взаимодействия ветеранских и молодёжных общественных организаций, который пройдёт в Музее военной техники «Боевая слава Урала».

Запланирован также ряд встреч членов Общественной палаты РФ с кадетами, учащимися средних учебных заведений.