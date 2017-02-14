В Красноуфимске капитально отремонтируют 32 многоквартирных дома

В 2016 году в Красноуфимском городском округе были отремонтированы 33 многоквартирных дома. Ещё 32 будут отремонтированы в текущем, 2017 году. Об этом сообщил департамент информполитики Свердловской области по итогам совещания, которое провёл губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщается, глава региона поручил руководству городского округа обеспечить проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов и реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья на высоком качественном уровне, в том числе с привлечением механизмов общественного контроля.

- Сейчас у нас есть возможность вести капитальные ремонты, строительство нового жилья взамен аварийного жилья на высоком качественном уровне, выдерживая все сроки и графики, - заявил губернатор Евгений Куйвашев. - Конечно, должен быть контроль со стороны руководства муниципалитета и полная прозрачность процедур для представителей общественности.

Глава региона отметил также, что в Красноуфимске необходимо развивать индивидуальное жилищное строительство: городские власти должны заняться подготовкой типовых проектов частных домов, которые могут быть использованы жителями городского округа. Площадь участка под ИЖС при этом должна начинаться от 12 соток.

Итоги выполнения поручений, данных губернатором в ходе рабочего визита в Красноуфимск, будут подведены на традиционном совещании с главами свердловских муниципалитетов. Уже к 10 марта муниципалитеты должны определиться с подрядными организациями, чтобы не опоздать к старту сезона строительных работ.