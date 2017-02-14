Свердловский облсуд освободил экс-финдиректора завода "АМУР" от отбывания наказания

Бывший финдиректор завода "АМУР" (ЗАО "Автомобили и моторы Урала") Валерий Хомяков выйдет на свободу в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, экс-руководитель освобождён от ранее назначенного ему наказания в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

- Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты Хомякова, изменил приговор, и осуждённого освободят от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе облсуда. - Срок давности истёк 31 декабря 2016 года. На свободу Валерий Хомяков выйдет в ближайшее время.

Отметим, осенью 2016 года бывший финансовый директор ЗАО "АМУР" был осуждён Новоуральским горсудом за совершённое им преступление по части 2 статьи 165 УК РФ - "Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, совершённого группой лиц в особо крупном размере". Хомякову было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

По версии следствия, финдиректор Валерий Хомяков и гендиректор предприятия Юрий Афанасьев заключили с Минобороны РФ два госконтракта на 500 млн рублей, но не сообщили заказчику о введении на заводе процедуры наблюдения в связи с готовящимся банкротством. Поступившие в кассу завода деньги руководители использовали для погашения имеющихся долгов - в том числе по зарплате работникам предприятия и поставщикам услуг ЖКХ.