В МИД России международную повестку Свердловской области назвали очень мощной

В МИД России оценили международную деятельность Свердловской области как очень мощную. Так выразился Чрезвычайный и Полномочный Посол МИД России Николай Елизаров во время делового визита на Средний Урал, рассказали в департаменте информационной политики области.

В министерстве региона послу МИД сообщили, что в 2016 году Средний Урал принял 119 иностранных делегаций – этот показатель в течение последних пяти лет стабильно растет более чем на 20 %. На территории региона было проведено 55 международных мероприятий, организовано 18 выездов за рубеж официальных, деловых и творческих делегаций. По количеству соглашений с иностранными партнерами регион вышел на 2-е место в Российской Федерации – 37 действующих документов о сотрудничестве с госорганами 22-х государств.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов отметил, что приоритетами развития международных и внешнеэкономических связей региона являются страны ЕАЭС, СНГ, Южной и Восточной Азии, Европейского союза, государства БРИКС, Иран.

- Международная повестка Свердловской области очень мощная. Регион давно известен и привлекает внимание многих стран. У вас хороший задел, проекты дальновидны и соответствуют интересам страны. Будем работать дальше, – сказал Николай Елизаров.

В 2017 году Свердловская область проведёт ИННОПРОМ, примет участие в IV форуме регионов России и Белоруссии, а также Межрегиональном форуме России и Казахстана, проведёт заседание Совета делового сотрудничества между правительствами Республики Беларусь и Свердловской области, предполагается участие представителей региона в работе международной универсальной выставки «ЭКСПО–2017» в Астане. В рамках развития связей со странами ШОС и БРИКС продолжится работа с Китаем, Индией, ЮАР.