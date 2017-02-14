На трассе Пермь-Екатеринбург грузовик раздавил легковую машину

Во вторник, 14 февраля, на автодороге Пермь-Екатеринбург произошла смертельная автоавария. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с грузовой фурой. На месте аварии работают медики, спасатели и полицейские.

- Сегодня в 13:10 на автодороге Пермь-Екатеринбург водитель, предположительно девушка, при завершении маневра обгон, возвращаясь в свою полосу движения не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем MAN, движущимся со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, - сообщили в ОблГАИ, пообещав более подробную информацию предоставить позже.

О характере повреждений можно судить по фото с места происшествия: легковой автомобиль оказался практически полностью замят под переднюю часть большегруза.