В Свердловской области заёмщикам по ипотечным кредитам выдали 44,9 млрд рублей

По итогам 2016 года в Свердловской области выдано ипотечных кредитов на общую сумму 44,9 млрд рублей, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

По данным Банка России, в 2016 году регион по-прежнему входит в ТОП-10 России по объёмам ипотечного кредитования, занимая 6-ю позицию рейтинга.

Кредитными организациями и Свердловским агентством ипотечного жилищного кредитования за 2016 год предоставлено заемщикам Среднего Урала 27 511 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 44,9 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом, объём средств увеличился на 27,6%, количество выданных займов - на 25,7%.