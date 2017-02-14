Самозанятых граждан на два года освободят от налогов

Представители Общественной палаты Свердловской области 14 февраля провели «нулевые чтения» проекта регионального закона, касающегося налоговых льгот для тех, кто зарабатывает, оказывая услуги в частном порядке.

В конце минувшего года был принят Федеральный закон № 401, согласно которому граждане, не являющиеся предпринимателями и оказывающие услуги физическим лицам, будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 2019 года. Речь идёт о репетиторах, переводчиках, частых фотографах, компьютерных мастерах, мастерах, выполняющих в частном порядке электромонтажные, санитарно-технические, строительные и прочие рабты. Министерство экономики Свердловской области разработало проект соответствующего регионального закона. Анализируя его, представители Общественной палаты признали введение «налоговых каникул» для тех, кто самостоятельно зарабатывает на жизнь, своевременной мерой.

Предполагается, что самозанятые граждане, вставшие на учёт в Федеральной налоговой службе, спустя два года, должны будут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или прекратить деятельность. На вопрос «ОГ», позволит ли эта мера, с 2019 года существенно пополнять местные бюджеты, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий сказал:

– Не исключено, что спустя два года «налоговые каникулы» будут продлены. Сейчас это своего рода аванс тем, кто получает доходы, но не чувствует связи с бюджетом и государством. Для начала нужно, чтобы эти люди легализовались. Они производят национальный продукт, который необходимо учитывать, чтобы строить планы экономического развития региона.

Участники общественной экспертизы внесли ряд предложений, и надеются, что они будут учтены при доработке областного закона.