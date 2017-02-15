На Среднем Урале облачность и умеренный снег продлятся до конца недели

Сегодня, 15 февраля, днём столбик термометра покажет -5...-10°. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, ожидаются слабые метели, на дорогах гололёдица в виде снежного наката, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня ветер будет юго-западный, 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. В ночь со среды на четверг похолодает до -13...-18°, при прояснении до -23°, пройдёт небольшой снег.

Завтра, 16 февраля, синоптики обещают днём температуру воздуха -4...-9°, переменную облачность, местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, ночью порывы до 11 м/с. В ночь с четверга на пятницу температура воздуха опустится до -15...-20°, в горах и низинах до -25°.

В пятницу, 17 февраля, днём будет -4...-9°, ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, слабые метели. Ветер западный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с.