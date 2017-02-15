В Екатеринбурге 36% первоклассников приняты в школу по фиктивной прописке. Начальник Департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева назвала ситуацию тревожной, пишет мэрия уральской столицы.

- Ситуация с приёмом заявлений в школы по временной регистрации тревожная. Общее количество таких учеников по общегородской статистике равняется 36%. Так, в школе № 67 по временной прописке принято 70% учеников, в 13-й гимназии - 67%, в гимназии № 120 - 64%, в гимназии № 99 - 68%, в 69-й гимназии - 48%, - рассказала Екатерина Сибирцева.

Председатель комиссии Екатеринбургской городской Думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике Елена Дерягина отметила, что места в школах есть, но не там, где хотят многие родители. Фиктивную прописку видно сразу: у некоторых детей она заканчивается 5 сентября, у других есть прописки без родства.

Добавим, Департамент образования мэрии города и депутаты Екатеринбургской городской Думы обратились с инициативой в Законодательное Собрание Свердловской области внести изменения в правила приёма. Речь идёт о разделении кампании на этапы: сначала зачисление детей с постоянной регистрацией, потом - с временной, и в последнюю очередь - по незакрепленной территории.

Отметим, с 1 февраля родители будущих первоклассников подали 13 тыс. 800 заявлений. В первый класс в этом году пойдут 18 тыс. 500 детей. При этом мест в школах гораздо больше - на 20 тыс. 500 первоклашек. В ряде популярных учебных заведений классы уже полностью укомплектованы: завершился приём заявлений в школах №28 и №157

Напомним, приём заявлений по месту жительства продолжится до 30 июня. С 1 июля родители смогут записать ребёнка в понравившуюся школу при наличии свободных мест. Набор продлится до 5 сентября.