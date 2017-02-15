Росгвардия намерена повысить госпошлины на оформление оружия

Законопроекты, в соответствии с которыми планируется повысить госпошлины за выдачу лицензий, разрешений на хранение, ношение, оружия и патронов, а также за продление сроков действия разрешений, внесены Росгвардией в правительство РФ, одобрены и направлены на рассмотрение в Государственную думу. В минувший вторник, 14 февраля, распоряжения о внесении законопроектов были опубликованы на официальном сайте российского кабинета министров.

Так, в "Закон об оружии" предполагается внести поправку в статью 23-ю - в соответствии с ней за получение, продление срока действия и переоформление лицензий и разрешений, будет оплачиваться государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством о налогах и сборах. Соответственно, в Налоговый кодекс РФ предполагается внести корреспондирующие изменения, устанавливающие размеры госпошлин за лицензирование.

- Это позволит упростить администрирование доходов бюджета от выдачи лицензий и разрешений в сфере оборота оружия, - говорится в пояснительной записке к документам.

Отметим, в настоящее время владельцы оружия или соискатели на приобретение разрешения платят единовременные сборы, размеры которых определяются исходя из организационных и иных расходов, связанных с выдачей указанных документов, и утверждаются правительством России, но при этом не регламентируется налоговым законодательством.

В законопроектах не указывается конкретная сумма за операции лицензионно-разрешительных органов Росгвардии, однако указывается себестоимость оформления документов - 840 рублей, из чего можно сделать вывод о том, что госпошлина будет обходиться гражданам не менее, чем в 800 рублей.

Стоит упомянуть, что в настоящее время разрешение на хранение или ношение оружие обходится гражданам России, в зависимости от типа "ствола", в сумму от 10 до 50 рублей, а лицензия на приобретение оружия - от 30 до 200 рублей.