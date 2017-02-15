Как подготовиться к «Лыжне России—2017»

В Екатеринбурге 18 февраля стартует Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017». В городе организуют 17 лыжных дистанций, главным стартом в Свердловской области станет площадка у «Екатеринбург-ЭКСПО» (ЭКСПО-бульвар, 2). Предлагаем вашему вниманию инструкцию, из которой вы узнаете, как подготовиться к участию и ознакомитесь с дистанциями.

Как не опоздать на гонку

Забеги начнутся в субботу в 12.00, регистрация – с 10.00. Чтобы принять участие, нужно в лыжной амуниции и с удостоверением личности прибыть в день старта до начала забега на регистрацию. На центральном старте стойки регистрации будут расположены в павильоне № 1.

Кто где бежит

Протяжённость основной дистанции для массовых забегов составит 2 500 м. Дистанция для VIP-забега - 2018 метров, символично, в честь будущего чемпионата мира, кстати, спортсмены футбольного клуба «Урал» тоже готовятся выйти на трассу. Организуют и интернациональный старт для иностранцев, который будет посвящён Всемирному фестивалю молодёжи и студентов.

Представьте - в одном из районов города собирается поучаствовать в забеге 102-летняя жительница Екатеринбурга. Всего же ожидается порядка 40 тысяч участников.

Принять участие в «Лыжне России» на основной площадке смогут и люди с ограниченными физическими возможностями, приглашены известные спортсмены - участники инклюзивных соревнований Денис Кунгурцев, Сергей Корешков.

Отдельную дистанцию — в 10 км — побегут профессиональные спортсмены. В гонку вступят профи, среди которых известные свердлочане - чемпионы России по лыжным гонкам Сергей Турышев, Никита Ступак, Анна Медведева, бронзовый призёр Олимпиады-2006, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов. Приглашён как гость и участник забегов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Выйти на лыжню предлагается всем свердловчанам.

Там и подарки вручат

Во-первых, участники получат фирменные лыжные шапочки. А во-вторых, поборются за специальные призы в трёх номинациях. После соревнований организаторы определят самого младшего и самого старшего участника (среди мужчин и женщин), а также - самую спортивную семью. Профи-лыжники в своём забеге тоже поборются за ценные награды.

Что нужно сделать перед стартом

Но прежде чем решиться участвовать в гонке, адекватно оцените состояние своего здоровья. Способны ли вы одолеть дистанцию? Если да, то для начала потренируйте лыжный ход. Бывалые участники советуют позавтракать за 2-3 часа до забега, включив в рацион сложные углеводы (каши, бананы, булочки и прочее). Одеться, конечно, следует по-спортивному, чтобы не было холодно или жарко, можно надеть термобельё, рекомендуется надеть несколько тонких слоёв одежды вместо одной толстой куртки. После гонки нужно будет переодеться в тёплую сменную одежду и обувь.

Перед гонкой надо хорошо размяться. Бежать по лыжне рекомендуется каждому в своём темпе. Добавим, что организаторы попросили участников не забывать лыжи.

Площадки лыжни безопасны

В Екатеринбурге к «Лыжне России-2017» подготовили 17 стартов. Забеги на лыжах пройдут во всех семи районах Екатеринбурга, включая отдалённые территории. У дистанций будут дежурить службы правопорядка, медики и спасатели, а также волонёры.

На спортивном празднике можно будет и подкрепиться, и повеселиться

Для удобства участники на время забегов смогут сдать свои вещи в гардероб, в перерывах можно будет погреться в тёплых павильонах ЭКСПО-центра. На каждой площадке спортсменов будет ждать горячее питание – каша с мясом и чай либо сладкие перекусы.

А ещё для всех гостей будет действовать интерактивная площадка, прибывших развлекут клоуны и ростовые куклы.

- Это будет большой спортивный фестиваль. Мы приглашаем уральцев приехать и пробежать в забегах, получить удовольствие от катания, поболеть за лыжников, поучаствовать в конкурсах, выиграть призы и провести выходной день на свежем воздухе, - приглашает участников главный лыжник Урала, бронзовый призёр Олимпиады-2006, заслуженный мастер спорта Иван Алыпов.

Как добраться к старту

В день гонки лыжники смогут бесплатно проехать в муниципальном общественном транспорте, а от станции метро "Ботаническая" к главному старту и обратно с 10.00 до 16.00 будут курсировать бесплатные шаттлы. На территории ЭКСПО-центра откроют парковку для личного автотранспорта.

Остановки бесплатных автобусов, следующих к ЭКСПО-центру

Немного истории

«Лыжня России» проводится с 1982 года и является самым массовым из зимних спортивных праздников. А самое раннее упоминание о лыжных соревнованиях в нашем городе относится к 1915 году, когда были проведены первые официальные соревнования лыжебежцев на Васькиной горке.

И о погоде…

В субботу ожидается минус 10-12 градусов, будет ясно и солнечно.

Фото: Анна Коснырева