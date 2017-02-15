В Екатеринбурге осуждены похитители металлических изделий на сумму 6 миллионов рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к четырём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима четверых похитителей металлических изделий с территории завода. Украденное оценено в шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

- Судом установлено, что в 2014 году водитель ЗАО «УМЕКОН» из корыстных побуждений вступил в преступный сговор в целях тайного хищения имущества с начальником цеха металлоконструкций и его заместителем. Последние обеспечили беспрепятственный въезд служебной автомашины на территорию цеха, погрузку похищенного имущества и сокрытие факта хищения. Водитель вывозил изделия с января по октябрь 2014 года и сдавал их в пункт приёма металлолома за наличные деньги, полученными средствами распоряжался по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Четверо подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в крупном и особо крупном размерах"). Они взяты под стражу в зале суда, приговор в законную силу не вступил.