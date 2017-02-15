Смартфоны Samsung обошли Apple в рейтиге Роскачества

Роскачество опубликовало результаты веерного исследования наиболее популярных в России смартфонов. Исследование проводил крупный немецкий испытательный центр, специализирующийся на измерениях во всех областях акустики, физики и защиты окружающей среды. Как следует из опубликованных данных, ведущие позиции по общим показателям оценки качества заняли модели корейской фирмы Samsung.

"Все представленные товары прошли одинаковые испытания в одних и тех же лабораторных условиях, а потому могут объективно сравниваться между собой, - сообщает Роскачество. - Исходя из общей оценки, которая формировалась из совокупности баллов, полученных при изучении около 250 параметров качества и безопасности смартфонов, наивысшие результаты показали устройства от корейской компании Samsung. При этом Samsung в данном исследовании был представлен весьма большим количеством устройств".

В остальном на верхних строчках сводного рейтинга фигурируют почти все те модели, которые возглавляли его в 2016 году. При этом в список лучших смартфонов вошёл iPhone 7, таким образом подтвердивший высокое качество продукции Apple, хотя его показатели оказались схожи с iPhone 6. Топ лучших смартфонов дополняют флагманские модели от крупных азиатских компаний – LG, Sony, HTC, заявили специалисты Роскачества.

Среди фаблетов (смартфонов с экраном от 5,5 до 6,9”) лучших оценок, по данным Роскачества, добились:

Среди больших смарфонов (диагональ экрана от 4,5 до 5,5”):

Среди малых смартфонов (диагональ экрана 4,5” и менее) лучшими признаны:

При исследовании смартфонов специалисты оценивали такие свойства изделий, как время, которое уходит на включение аппарата до полной готовности к выходу в Интернет и к совершению звонков, работа предустановленного производителем программного обеспечения, функции совершения звонков и отправки сообщений, сёрфинг и работа в Интернете.

Последняя оценивалась по таким возможностям, как набор адреса в строке браузера, добавление в избранное, зуммирование, навигация, форма обработки, изображение карт, презентация больших таблиц, стандартное форматирование CSS, работа JavaScript и Flash, загрузка страниц в фоновом режиме, работа с историей. Немаловажными параметрами стали прочность изделия, его влагонепроницаемость, а также способность аккумулятора держать заряд.

Отдельно изучался функционал встроенных в устройство фото- и видеокамер: был оценен комфорт передачи информации на ПК, интерфейс меню приложений камеры, основные и дополнительные настройки, скорость срабатывания затвора, корректность и скорость работы автофокуса, удобство сохранения, сортировки и удаления фотографий, их копирование на различные площадки (на ПК, в облачные сервисы, в социальные сети), передача по Bluetooth или по электронной почте.

Оценивались также дисплей и качество передаваемого на него изображения, качество воспроизводимого звука и безопасность акустики, работа спутникового GPS-приёмника и уровень электромагнитного излучения, воздействующего на пользователя во время разговора по телефону.