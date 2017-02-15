В Екатеринбурге у должника судебные приставы забрали автомобили Audi Q7 и KIA Rio

В Екатеринбурге судебные приставы Железнодорожного района наложили арест на два автомобиля, владелец которых задолжал взыскателю 2 млн рублей, сообщили в УФССП по Свердловской области.

Приставам стало известно, что Сергей М. не выплатил сотрудничавшему с ним ООО около 2 млн рублей. По информации ГИБДД было установлено, что должник владеет машиной Audi Q7, которая в данный момент находится на штрафной стоянке.

Фото: УФССП

Когда судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга подъехали к месту стоянки, они узнали, что автовладелец час назад появлялся здесь же на другом автомобиле.

Судебные приставы дождались должника, прибывшего на KIA Rio, также оформленном на его имя. Приставы и работники стоянки перегородили проезд его автомобилям. Затем исполнители составили акты на арест имущества. Изъятые автомобили были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя.