Областная газета
Общество 15 февраля 2017, 14:18

«Субботник против рака» проведут в поликлиниках Екатеринбурга 18 февраля

Традиционный «Субботник против рака» состоится в поликлиниках Екатеринбурга 18 февраля, сообщают в мэрии. Как и каждую четвёртую субботу месяца, в этот день с 9.00 до 15.00 в муниципальных поликлиниках будет организован приём специалистов.

Приём и осмотр в этот день ведут терапевт, хирург, акушер-гинеколог, дерматовенеролог. Кроме того, по направлению специалиста - сделать флюорографию, маммографию, УЗИ органов малого таза, получить консультацию специалиста по профилактике онкологических заболеваний.

Запись на приём ведётся по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204-76-76. Пациентам необходимо обращаться в поликлинику своей больницы по месту жительства, так как при необходимости обследование провести там будет проще и быстрее. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Площадки, проводящие "Субботник против рака":

  • Октябрьский район - ЦГКБ №1 (проспект Ленина, 52);
  • Верх-Исетский район - ЦГБ №2 (улица Московская, 2), «Новая больница» (улица Заводская, 29);
  • Железнодорожный район - ЦГБ №3 (улица Бебеля, 160);
  • Ленинский район - ЦГКБ №6 (переулок Саперов, 3);
  • Кировский район - ЦГБ №7 (улица Сыромолотова, 19);
  • Чкаловский район - ЦГБ №20 (переулок Короткий, 2), ЦГКБ №24 (переулок Рижский, 16, улица Академика Шварца, 14г);
  • Орджоникидзевский район - ЦГКБ №23 (улица Старых Большевиков, 9), Екатеринбургский консультативно-диагностический центр (переулок Суворовский, 5).
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