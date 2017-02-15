«Субботник против рака» проведут в поликлиниках Екатеринбурга 18 февраля

Традиционный «Субботник против рака» состоится в поликлиниках Екатеринбурга 18 февраля, сообщают в мэрии. Как и каждую четвёртую субботу месяца, в этот день с 9.00 до 15.00 в муниципальных поликлиниках будет организован приём специалистов.
Приём и осмотр в этот день ведут терапевт, хирург, акушер-гинеколог, дерматовенеролог. Кроме того, по направлению специалиста - сделать флюорографию, маммографию, УЗИ органов малого таза, получить консультацию специалиста по профилактике онкологических заболеваний.
Запись на приём ведётся по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204-76-76. Пациентам необходимо обращаться в поликлинику своей больницы по месту жительства, так как при необходимости обследование провести там будет проще и быстрее. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.
Площадки, проводящие "Субботник против рака":
- Октябрьский район - ЦГКБ №1 (проспект Ленина, 52);
- Верх-Исетский район - ЦГБ №2 (улица Московская, 2), «Новая больница» (улица Заводская, 29);
- Железнодорожный район - ЦГБ №3 (улица Бебеля, 160);
- Ленинский район - ЦГКБ №6 (переулок Саперов, 3);
- Кировский район - ЦГБ №7 (улица Сыромолотова, 19);
- Чкаловский район - ЦГБ №20 (переулок Короткий, 2), ЦГКБ №24 (переулок Рижский, 16, улица Академика Шварца, 14г);
- Орджоникидзевский район - ЦГКБ №23 (улица Старых Большевиков, 9), Екатеринбургский консультативно-диагностический центр (переулок Суворовский, 5).