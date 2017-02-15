За прошлый год свердловчане почти 300 раз пожаловались на интернет-магазины

В 2016 году свердловчане пожаловались на интернет-магазины 279 раз. Чаще всего потребители обращались с претензиями на несоответствие товара заявленным характеристикам, отсутствие маркировки и документов, качество товаров, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

- В 2016 году проведены 9 надзорных мероприятий в области дистанционной торговли, в рамках которых выявлено 271 нарушение. Среди них: непредоставление необходимой и достоверной информации о товаре и изготовителе; включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей; нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В результате составлен 31 протокол об административном правонарушении, вынесено 5 постановлений о наложении штрафов по ст.14.8 ч. 1, 2, 4 ("Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации; включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, нарушение установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг)", 14.5 ("Продажа товаров при отсутствии установленной информации"), 14.15 ("Нарушение правил продажи отдельных видов товаров"), 14.4 ч.1 ("Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству") КоАП РФ.

Добавим, за 2015 и 2016 годы надзорным ведомством подано 27 исков в суд о признании запрёщенной к распространению в РФ информации в сети Интернет с предложением о продаже алкогольной продукции дистанционным способом. Из них 25 - рассмотрены и удовлетворены, 2 - находятся в стадии рассмотрения.