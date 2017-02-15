В Екатеринбурге начали возводить «Макаровский квартал»

Строительство «Макаровского кваратала» в центральной части уральской столицы на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода началось, рассказали в компании-застройщике УГМК.

На участке 5,3 га на набережной Городского пруда появится многофункциональный жилой квартал.

- Проект будет реализован в четыре очереди до 2021 года. В настоящее время начато строительство первой очереди жилого комплекса включающей в себя строительство трёх секций переменной этажности «бизнес» класса с подземным паркингом, строительство эстакады. Строительство первой очереди завершится в конце 2018 года, - сообщили в компании-застройщике.

По проекту, многоквартирные постройки займут площадь 170 тыс. кв м. Здесь строят здания на 900 квартир бизнес- и элит-класса и 1250 парковочных мест. В квартале по проекту появятся кафе, магазины, кредитные учреждения, фитнес-клубы. В дворовом пространстве предполагается обустроить пешеходный бульвар с ночной подсветкой, беседками для отдыха, амфитеатром и фонтаном. современные игровые комплексы порадуют детей.

Для заезда в жилой комплекс со стороны ул. Челюскинцев предусмотрено строительство эстакады на уровне проезжей части и Макаровского моста. По эскизам архитекторов, пешеходная часть эстакады переходит в лестницу-эспланаду, выходящую к Олимпийской набережной.

Напомним, взрыв мукомольного завода 3 года назад вызвал широкий резонанс в обществе.