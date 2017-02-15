Областная газета
Экономика 15 февраля 2017, 17:27

Новым президентом УПН избрана Ирина Зырянова

Новым президентом Уральской палаты недвижимости избрана глава «Бюро недвижимости Зыряновой» Ирина Зырянова. Об это сообщил на странице в соцсети член совета  УПН Эдуард Богданов.

Выборы президента прошли в рамках общего годового собрания членов УПН. На этой должности она сменила господина Богданова, занимавшего должность президента палаты два срока подряд.

«Переизбран в Совет, сейчас вице-президент УПН, до вторника подумаю, в каком комитете хотелось бы работать с максимальной пользой», – написал Богданов.

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