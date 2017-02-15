«Уральские авиалинии» вошли в число лучших авиакомпаний России

ОАО АК «Уральские авиалинии» вошло в ТОП-12 лучших авиакомпаний для полётов по России, по версии Forbes. Соотношение цена/качество изучали профильные компании: сервис изучали эксперты агентства «Авиапорт», а тарифную политику проанализировал метапоисковик Aviasales.

Рейтинг составлен на основании оценки соотношения цены к качеству услуг отечественных авиакомпаний и иностранных перевозчиков, выполняющих полёты в Россию. Для оценки сервиса эксперты агентства «Авиапорт» проверили уровень обслуживания от покупки билета до выхода из самолёта.

Фото: Алексей Кунилов

Метапоисковик Aviasales проанализировал продажи отобранных авиакомпаний за 11 месяцев 2016 года примерно на 500 рейсов и по каждому рейсу вывел средний чек одного взрослого пассажира.

Каждый из критериев оценивался по 50-балльной шкале. «Уральским авиалиниям» удалось занять 6-ю строчку рейтинга с 26 баллами за качество и 34 - за цену, уступив лишь «Ютэйру», «России», «Победе», «Аэрофлоту» и «Сибири».

Отдельно отметим, что свердловская авиакомпания также входит в ТОП по объёму перевозок за январь-ноябрь 2015-2016 годов - по итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 млн пассажиров, а география полётов насчитывает более 200 направлений.