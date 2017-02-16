В Екатеринбурге из-за пожара в будке охранника повреждены два дорогих автомобиля

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге сегодня, 16 февраля, в 2:31 в диспетчерскую часть поступило сообщение о возгорании будки на охраняемой парковке по улице Ангарская. Из-за пожара повреждены кузовы дорогих автомобилей Infiniti и Toyota Land Cruizer, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

- На площади шести квадратных метров сгорела будка охранника, повреждены две машины. На тушение пожара выезжали семь огнеборцев на двух спецмашинах. В 2:43 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 3:29, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Отметим, Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин.