Владимир Пучков наградил двух свердловских пожарных медалями "За отвагу"

Вчера, 15 февраля, глава МЧС России Владимир Пучков наградил двоих свердловчан медалями "За отвагу" в Москве. В марте 2016 года пожарным удалось не допустить чрезвычайной ситуации при возгорании на Красноуральском химическом заводе и защитить жителей близлежащих посёлков от опасности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Медали "За отвагу" получили начальник караула 163-ой пожарно-спасательной части 46 отряда ФПС по Свердловской области Анар Алисейран оглы Ахмедов и замначальник 46-го отряда ФПС по региону Дмитрий Кузовов.

Церемония награждения отличившихся сотрудником МЧС прошла во время Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

- Для меня госнаграда – это заслуга всего коллектива, я благодарен всем моим наставникам, которые меня научили и воспитали. Я с детства мечтал стать пожарным, приходил с классом на экскурсию в пожарную часть, закончив школу, поступил в Уральский институт ГПС МЧС России. Я горжусь своей работой! - рассказал Анар Алисейран оглы Ахмедов после церемонии награждения.

Напомним, 13 марта 2016 года на неэксплуатируемом Красноуральском химзаводе воспламенились отложения отработанной азотной кислоты в одном из резервуаров. К месту происшествия первыми прибыли пожарные Красноуральска.

Ситуация была сложной, поэтому руководитель тушения пожара Дмитрий Кузов и начальник караула Анар Алисейран оглы Ахмедов пошли в опасную зону, оставив личный состав на безопасном расстоянии. При содействии коллег-пожарных была организована подача пены на горящий и рядом стоящие резервуары для их охлаждения. Спасатели в течение нескольких часов боролись с огнём и проводили работы по нейтрализации разлившейся кислоты. Принятые своевременные меры позволили не допустить распространение опасности за пределы очага аварийной ситуации.

Фото: Михаил Почуев, ТАСС