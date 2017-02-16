Свердловский детский омбудсмен Мороков рассказал губернатору Куйвашеву о нарушениях прав ребёнка

В регионе родители стали чаще спрашивать омбудсмена о защите прав детей, обращаться по социальным вопросам, по поводу обеспечения детской безопасности, узнавать про здравоохранение и образование для младшего поколения. Об этом Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил губернатору Евгению Куйвашеву, представляя доклад о результатах работы в 2016 году, рассказали в департаменте информационной политики области.

По словам детского омбудсмена, в 2016 году количество обращений увеличилось. Количество заявлений жителей региона выросло на 23 % - до 4,6 тысячи, а дел, принятых к рассмотрению, - на 10 % - до 1,8 тысячи. Но количество выявленных при проверках нарушений осталось практически на прежнем уровне - около 800. Это означает, что только в 40 % случаев, заявленных гражданами, содержатся признаки нарушений. Игорь Мороков отметил, что жители стали более активно и чаще обращаться в аппарат уполномоченного, по каждому обращению гражданам предоставляют консультацию. По его данным, растёт доля обращений граждан по социальным вопросам, по проблемам обеспечения детской безопасности и здравоохранения, а также по поводу образования. В ряде важных случаев ситуация улучшилась:

- В Свердловской области обстановка в последние годы улучшается: снижается количество родителей, лишённых родительских прав, уменьшается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - отметил омбудсмен.

При участии аппарата уполномоченного начат процесс по возвращению ребёнка гражданке СНГ, которая отбыла наказание за преступление, совершённое на территории РФ. Сейчас женщина находится в Республике Коми, а её ребёнок - в Свердловской области. Члены рабочей группы продумали алгоритм действий по воссоединению семьи.