Правозащитники, обвинявшие сотрудников тагильской колонии в пытках, заплатят 210 тысяч рублей

В минувшую среду, 15 февраля, Свердловский областной суд поставил точку в деле о защите репутации нижнетагильской исправительной колонии №5 ГУФСИН России по Свердловской области. В соответствии с решением суда межрегиональная общественная организация "Межрегиональный центр прав человека" обязана выплатить трём сотрудникам ИК-5 компенсацию морального вреда в сумме 210 тысяч рублей, по 70 тысяч рублей в пользу каждого сотрудника.

- В Свердловском облсуде была рассмотрена апелляция по жалобе общественной организации "Межрегиональный центр прав человека" и одного из правозащитников на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга от 20 октября 2016 года, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. - В итоге апелляционная инстанция отменила решение районного суда в части выплаты компенсации сотрудникам колонии, которым правозащитники нанесли ущерб. В остальной части решение оставлено без изменений.

Отметим, ранее Верх-Исетский суд взыскал в пользу каждого сотрудника компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию исправительного учреждения сведения, размещённые правозащитниками на сайте www.pravo-ural.ru о якобы имевших место пытках, истязаниях и садистских методах работы с осуждёнными гражданами в ИК-5.