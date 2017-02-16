В Нижнем Тагиле на заводе ЕВРАЗа погиб работник от выброса углекислого газа

В Нижнем Тагиле вчера, 15 февраля, из-за выброса углекислого газа в цехе металлургического завода погиб работник, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. По данному факту проверку ведёт прокуратура Тагилстроевского района города.

- По предварительной информации, работники подрядной организации «Уралдомнаремонт – Екатеринбург» вчера вечером, 15 февраля, проводили ремонт засыпного аппарата вверху доменной печи №6 в цехе АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический завод». В ходе работ 41-летний работник зашёл в шихтовой бункер без специальной одежды и отравился углекислым газом. Другой мужчина попытался вынести своего коллегу, но также надышался углекислым газом, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Cвердловской области.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований ФЗ об охране труда на предприятии, соблюдению техники безопасности. Прокурор выявит ответственных лиц за соблюдение техники безопасности при выполнении опасных работ, будет выяснено, находились ли пострадавшие в трудовых отношениях с предприятием либо подрядной организацией.