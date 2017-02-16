Холманских прокомментировал своё участие в выборах губернатора

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских на сегодняшней пресс-конференции сделал заявление, что не собирается участвовать в выборах губернатора Свердловской области.

- С 18 мая 2012 года я по поручению главы государства работаю его полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Других поручений не имею, - подчеркнул Холманских.

Также Холманских отказался называть возможных участников губернаторской кампании.

- Кто заявится, тот заявится, - лаконично сказал он.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области пройдут в регионе 10 сентября.