Работникам закрывшейся уральской телекомпании "Ермак" не выплатили зарплату

Работникам закрывшейся в феврале уральской окружной телекомпании "Ермак" не выплатили зарплату. По факту обращения сотрудников проводится проверка, сообщила "ОГ" официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

- Сотрудники телекомпании "Ермак" по факту невыплаты зарплат написали обращение в прокуратуру. Проводится проверка, в рамках которой прокурорским работникам предстоит выяснить: были ли нарушены трудовые права граждан, в отношении скольких человек, сумму долга и период, в течение которого не выдавались зарплаты. По итогам будет подготовлено заявление в суд о взыскании задолженности, - рассказала Марина Канатова.

Напомним, осенью прошлого года у телекомпании начались финансовые проблемы, а 10 февраля 2017 года канал прекратил вещание.