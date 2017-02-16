Областная газета
Спорт 16 февраля 2017, 12:07

Антон Шипулин стартует в индивидуальной гонке чемпионата мира под первым номером

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин уйдёт на дистанцию в индивидуальной гонке чемпионата мира в Хохфильцене. У нашего спортсмена сегодня есть прекрасный шанс выиграть ещё одну медаль главных стартов года. 

Напомним, что в итальянской Антерсельве на последнем этапе Кубка мира по биатлону в декабре прошлого года Антон Шипулин в индивидуальной гонке одержал победу. Поэтому многие ждут от свердловчанина очень хороших результатов и в сегодняшней гонке. 

У Антона уже есть бронза нынешнего чемпионата мира в смешанной эстафете. 

Помимо Шипулина из россиян на старт сегодня выйдут: Александр Логинов (31), Евгений Гараничев (73), Алексей Волков (99). 

Мартен Фуркад уйдёт на дистанцию под четвёртым номером. 

Индивидуальная гонка пройдёт сегодня, 16 февраля, в 18:30 по уральскому времени. 

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