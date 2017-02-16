Антон Шипулин стартует в индивидуальной гонке чемпионата мира под первым номером

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин уйдёт на дистанцию в индивидуальной гонке чемпионата мира в Хохфильцене. У нашего спортсмена сегодня есть прекрасный шанс выиграть ещё одну медаль главных стартов года.

Напомним, что в итальянской Антерсельве на последнем этапе Кубка мира по биатлону в декабре прошлого года Антон Шипулин в индивидуальной гонке одержал победу. Поэтому многие ждут от свердловчанина очень хороших результатов и в сегодняшней гонке.

У Антона уже есть бронза нынешнего чемпионата мира в смешанной эстафете.

Помимо Шипулина из россиян на старт сегодня выйдут: Александр Логинов (31), Евгений Гараничев (73), Алексей Волков (99).

Мартен Фуркад уйдёт на дистанцию под четвёртым номером.

Индивидуальная гонка пройдёт сегодня, 16 февраля, в 18:30 по уральскому времени.