Областная газета
Общество 16 февраля 2017, 12:30

Полицейские опровергли факт взрыва куклы-бомбы под Нижним Тагилом

Сегодня в СМИ появилась информация о взрыве куклы-бомбы в руках мужчины, который поднял игрушку из сугроба в селе Черноисточинск под Нижним Тагилом. Корреспонденту "ОГ" тагильские полицейские сообщили, что сведения о взрыве куклы не соответствуют действительности.

- По факту получения травм рук местным жителем органами внутренних дел Нижнего Тагила ведётся проверка. По её итогам будет принято соответствующее процессуальное решение. Факт о взрыве куклы-бомбы не соответствует действительности, - рассказали "ОГ" тагильские полицейские.  

Фото: tagilcity.ru

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