Учёные обнаружили рукопись Черчилля о существовании внеземной жизни

Американские учёные обнаружили ранее неизвестную и не публиковавшуюся рукопись Уинстона Черчилля, в которой британский премьер-министр времен Второй мировой войны рассуждает о существовании жизни за пределами Земли, передаёт ТАСС со ссылкой на журнал Nature.

По сведениям издания, эссе долгое время хранилось в запасниках музея Черчилля в городе Фултон, пролил свет на рукопись журналист-исследователь Nature Марио Ливио.

- Черчилль в исследовании отталкивался от нескольких базовых идей: необъятность Вселенной, необходимость воды для зарождения жизни и понятие "обитаемой зоны".

Под последним подразумевается температурный фактор и необходимость наличия гравитации для формирования атмосферы. Развивая свою мысль, сэр Уинстон пришёл к выводу, что в Солнечной системе зарождение жизни возможно лишь на Марсе и Венере, а также предположил существование внеземной жизни, - отмечают исследователи.

«Есть шансы, что есть планеты, условия на которых не исключают возможность существования жизни», - резюмировал в своей рукописи политик. Его развёрнутое эссе заняло 11 страниц.

Фото: со страниц издания Nature.