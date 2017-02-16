Областная газета
Политика 16 февраля 2017, 13:41

Глава региона поручил правительству сконцентрировать усилия на решении жилищных вопросов уральцев

Сюжет

По следам программной статьи губернатора
Политологи, общественные деятели и депутаты оценивают программную статью Евгения Куйвашева.



Сегодня, 16 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству принять исчерпывающие меры для своевременного и качественного выполнения программ в сфере жилищного строительства, сообщает департамент информполитики губернатора. 

- Наличие комфортного и доступного жилья – ключевой показатель качества жизни людей. Поставив себе задачу вывести Свердловскую область в тройку российских лидеров, мы должны сконцентрировать усилия на решении жилищных проблем уральцев, росте объёмов, качества и экологичности жилищного строительства. Одной из приоритетных задач 2017 года является реализация переселения граждан из аварийного жилья согласно "майским указам" Президента России. Отставание необходимо наверстать, – отметил Евгений Куйвашев на заседании кабмина.

Также в рамках заседания глава региона подчеркнул, что в программе капитального ремонта многоквартирных домов задействованы средства граждан, люди должны понимать, на какой конечный результат можно рассчитывать.

Напомним, в рамках прогнозных установок «Пятилетки развития» к 2030 году уровень обеспеченности жильём на Среднем Урале должен составить 32,6 кв. м на человека. Доля семей, имеющих возможность приобрести жильё, должна вырасти до 60%.

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