В Свердловской области к ЕГЭ закупят 388 металлодетекторов

В Свердловской области началась подготовка пунктов, где учащимся предстоит сдавать ЕГЭ. Для оснащения площадок будут закупать 388 металлодетекторов. Соответствующий заказ на сайте госзакупок разместил Институт развития образования Свердловской области, отвечающий за организацию экзаменов.

Рособрнадзор требует, чтобы экзаменационные площадки были оборудованы стационарными или переносными металлоискателями. В техзадании Института на поставку ручных металлодетекторов для оснащения пунктов проведения ЕГЭ говорится о том, что поставщик должен предоставить 388 ручных металлоискателей, сумма, которую Институт заплатит — более 2,5 млн. рублей. Изделие должно представлять собой портативный металлоискатель и обеспечивать поиск скрытых металлических предметов, в том числе оружия, колющих и режущих предметов, скрытых на теле человека или в сумках. Прибор должен обеспечивать обнаружение изделий из чёрных и цветных металлов, их сплавов и объектов из углепластика с выдачей звукового и светового тревожного сигнала при сканировании.

Предъявлены требования надёжности: срок службы изделия должен быть не менее 6 лет. Металлодетекторы должны доставить до 31 марта.

Прибор засечёт мобильники и уловит другие гаджеты, ну а ещё «зазвонить» могут украшения, железные пуговицы на одежде, замочки — нагнетающий обстановку контроль начнётся от самого порога экзаменационного класса. Как и прежде, в помещениях установят системы видеонаблюдения. Кроме того, на сайте госзакупок Институтом развития образования открыты электронные аукционы на закупки канцтоваров и бумаги.

Фото: Александр Зайцев.