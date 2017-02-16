Обновлён областной закон о заготовке древесины для собственных нужд граждан, изменения были приняты на заседании Законодательного собрания. Например, в новой редакции закона установлены иные нормы на получение древесины для строительства жилого дома: один раз в 40 лет, не более 100 кубометров. Кроме того, для включения в списки ожидающих появится электронная очередь, сообщили в департаменте лесного хозяйства области.

Теперь свердловчане смогут получать положенную им древесину, которую используют, например, для строительства и ремонта домов, отопления бань и домов, на основании разрешения, а не по договору купли-продажи, как было раньше. Право на получение древесины для собственных нужд в регионе получат только те граждане, которые проживают в Свердловской области.

Для получения древесины на строительство дома предусмотрено введение реестра (электронной очереди). При этом если раньше гражданин имел право получить не более 125 кубических метров древесины на постройку жилого дома один раз в 25 лет, то теперь срок получения увеличивается: один раз в 40 лет, не более 100 кубометров. Решение было принято на основе данных БТИ, по которым средний срок службы деревянного дома составляет 45 лет. А при изучении типовых проектов деревянных домов площадью 80 кв. метров установлено, что в среднем на строительство требуется 75 кубометров древесины. Поэтому новую норму ввели в целях экономии лесных ресурсов.

А вот дрова на отопление бани можно будет получить вне зависимости от наличия или отсутствия центрального отопления там, где находятся жилые дома.

- Мы надеемся, что принятые изменения существенно улучшат положение жителей Свердловской области при осуществлении своего права на заготовку древесины для собственных нужд и исключат некоторые злоупотребления предпринимателей, которые мы наблюдали в лесничествах, – отметил директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.

Фото: Алексей Кунилов