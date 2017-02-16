Председатель Свердловского облсуда: блогер Соколовский сделал всё, чтобы оказаться в СИЗО

Блогер Руслан Соколовский имел все возможности, чтобы его не заключали под стражу на период следствия. Как разъяснил журналистам председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев, прежде чем было принято решение об изменении меры пресечения с домашнего ареста на помещение в СИЗО, обвиняемый несколько раз допустил нарушения режима, каждое из которых само по себе могло стать основанием для заключения под стражу.

- Соколовский делал всё, чтобы нарушить правила, установленные для домашнего ареста, - объяснил Александр Дементьев. - Сначала уголовно-исполнительная инспекция узнала, что Соколовский снял электронный браслет. Стали появляться публикации в Интернете от его имени, хотя был установлен запрет. Оба раза ему шли навстречу.

Когда подошёл к концу назначенный срок пребывания под стражей и не было оснований держать Соколовского в СИЗО дальше, его отправили домой - по ходатайству следователей, сообщил председатель облсуда.

Отметим, в минувшую среду, 15 февраля, стало известно, что уголовное дело с обвинительным заключением на Руслана Соколовского передано в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Блогеру инкриминируют 9 эпизодов по статье 282 УК РФ, 7 эпизодов по статье 148 УК РФ, а также один эпизод по статье 138.1 УК РФ. Руслан Соколовский, ставший широко известным как ловец покемонов, попал в поле зрения правоохранительных органов в августе прошлого года. Молодой человек не только записал на видео процесс игры в популярное приложение PokemonGo в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, но и сопроводил выложенную в Интернет запись комментариями оскорбительного для верующих характера. Изначально Соколовский был помещён под домашний арест, однако мера пресечения была изменена за нарушение режима.

13 февраля блогера освободили из-под стражи по ходатайству следствия и снова отправили под домашний арест.