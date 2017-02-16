Российские кондитеры поставили рекорд по поставкам сладостей за рубеж

На международной конференции «Кондитерские изделия ХХI века» специалисты отметили устойчивый рост производства в кондитерской отрасли. Российскими кондитерами поставлен рекорд по экспорту сладостей — 420 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Большая часть поставок российских сладостей пришлась на различные виды конфет и шоколадок, остальное - на мучные изделия и так далее. 420 тыс. тонн - это рекордный объём поставок сладостей за новейшую историю России, говорят аналитики Центра исследований кондитерского рынка.

Россия экспортирует свои сладости более чем в 40 стран мира, основным покупателем является Казахстан, далее - Китай, Беларусь, страны Центральной Азии, Украина и страны Балтии, а также в США, Германию, Израиль, и другие страны, особенно туда, где есть многочисленная диаспора выходцев из бывшего СССР.

- Нашей стране необходимо ориентироваться на сбыт продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году крупным потребителем уже стал Китай, - считает директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев.

С 2017 года в рамках реализации госпрограммы развития АПК запущен проект по поддержке выходов производителей на международные рынки. Внутри страны в этом году также ожидается восстановление спроса на кондитерские изделия.