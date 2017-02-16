Екатеринбург вошёл в десятку самых дорогих городов России

Медиахолдинг РБК и интернет-компания Avito включили столицу Свердловской области в свой список самых дорогих городов России. Екатеринбург вошёл в ТОП-10 на основании изучения цен на вторичном рынке товаров и услуг в 36 городах с населением более 500 тысяч человек.

Опередили столицу Урала закономерно дорогие Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Иркутск. По каждому городу и каждой категории была рассчитана средняя цена, взвешенная по числу объявлений, размещённых на площадке в третьем квартале 2016 года, по итогам которого, к слову, динамика изменения стоимости «корзины потребления» показала 0,4 процента.

Индекс представляет собой средневзвешенное отклонение цен на товары в городе по сравнению с ранее высчитанной «средней» корзиной по всем городам. Значение индекса, превышающее 100, указывает на то, что уровень цен в населённом пункте выше среднего. Итоговый индекс благосостояния Екатеринбурга — 111.