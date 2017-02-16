Причиной гибели подростка в Академическом микрорайоне Екатеринбурга стало отравление

Подросток, тело которого было обнаружено в минувшую среду, 15 февраля, на улице Краснолесья в Академическом микрорайоне Екатеринбурга, отравился неизвестным веществом. Таковы предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, рассказал официальный представитель следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

- Вскрытие показало, что смерть несовершеннолетнего могла наступить в результате отравления неизвестным ядом, - сообщил представитель ведомства. - Есть основания полагать, что вещество находилось в аэрозольном баллончике, который лежал рядом с телом подростка. Информация местных СМИ о других аналогичных случаях отравления подростков в Академическом не подтверждается.

Как сообщалось ранее, тело 13-летнего екатеринбуржца было обнаружено прохожими, которые сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Предварительно было сообщено, что смерть не носит криминального характера, так как никаких травм и телесных повреждений на теле умершего не было. Проверку проводит Верх-Исетский следственный отдел СКР по Свердловской области.