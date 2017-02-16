«Уральский трубник» обыгрывает «Волгу» и остаётся на третьем месте

Первоуральский «Уральский трубник» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом выиграл в домашнем матче у лидера Западной группы «Волги» из Ульяновска.

Обе команды также обменялись нереализованными 12-метровыми штрафными ударами – на 37-й минуте вратарь «Трубника» Александр Морковкин вышел победителем из дуэли с Игорем Ларионовым, а на 81-й минуте уже Андрей Герасимов не смог переиграть вратаря «Волги» Антона Ахмерова.

«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Волга» (Ульяновск) – 4:2 (1:1). Голы: 1:0 Герасимов (14.18), 1:1 Пахомов (Артюшин, 36.45), 1:2 Пахомов (45.54), 2:2 Маркин (57.30), 3:2 Почкунов (70.39), 4:2 Почкунов (90.00, с 12-метрового).

После пяти туров положение в группе лидеров таково: «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия» - по 15 очков, «Уральский трубник» - 12, «Енисей» - 10.

Следующий матч «Трубник» проведёт также дома с «Водником» (19 февраля), а затем сыграет на выезде с динамовскими командами Казани (23 февраля) и Москвы (26-го).